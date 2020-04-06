Житель Тюмени едва не погиб после посещения туалета

06.04.2020, 15:09, Разное

В Тюмени местный житель мог погибнуть в результате посещения туалета. Пострадавший нарушил технику безопасности, что привело к получению сильных порезов осколками унитаза и обильной потере крови.

Сам инцидент произошел в минувшую субботу, 4 апреля. Тюменец решил забраться с ногами на унитаз, но изделие не выдержало его вес и треснуло под ним. Образовавшиеся осколки порезали 36-летнему россиянину бедро и оставили глубокие раны. Пострадавший с трудом добрался до соседа, вызвавшего ему скорую помощь.

Медикам понадобилось 8 минут, чтобы приехать на место происшествия. Тюменцу с глубокими ранами была оказана оперативная помощь, спасшая ему жизнь. Сейчас россиянин находится в больнице, но о его состоянии нет никакой информации.