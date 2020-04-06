 

ФАС предлагает запретить разработчикам замедлять работу старых смартфонов

06.04.2020, 15:09, Разное

Представители Федеральной антимонопольной службы намерены запретить производителям девайсов умалчивать важные данные по поводу программного обеспечения, «необоснованно сокращающего» срок работы гаджета. Прежде всего, данная инициатива касается Apple и Samsung, которые до недавнего момента специально замедляли работу некоторых своих смартфонов.
Проще говоря, в ФАС предложат немного изменить закон «О защите конкуренции». Соответствующий законопроект уже появился на сайте нормативных правовых актов. Эксперты отмечают, что производители нередко вводят в заблуждение пользователей, так как не разглашают некоторые сведения, связанные с условиями эксплуатации устройства: в отдельных случаях, информирование проходит не полностью.

Например, производители электроники намерено занижают возможности своих девайсов, что подталкивает людей к поиску нового устройства. «Это явно стимулирует рост продаж, в том числе, во время снижения периода обновления модельного ряда», – объяснили специалисты. В Samsung и Apple пока не отреагировали на инициативу ФАС.



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