 

Германия выделила более 1 трлн евро на борьбу с коронавирусом

06.04.2020, 15:08, Новости дня

Власти ФРГ выделили 1,137 трлн евро на мероприятия по поддержке экономики в условиях эпидемии коронавируса, сообщило министерство финансов страны.

Основная часть денег поступит в распоряжение Фонда стабилизации экономики, который должен обеспечить финансирование предпринимателей, пострадавших от антиэпидемиологических ограничений, и предоставить банкам гарантии под кредиты, взятые владельцами предприятий, передает Deutsche Welle.

Также средства направят для выплаты пособий по неполной занятости работникам предприятий, вынужденных сократить производство, и поддержке мелкого бизнеса. Дополнительные вложения предусмотрены и для сферы здравоохранения.

Ранее глава фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, обойдется очень дорого. Затраты на его преодоление намного превысят потери, понесенные в период финансового кризиса 2007-2008 годов.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии достигло 95 тыс. 391, всего скончались 1 тыс. 434 человека



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