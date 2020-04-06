Россиянин в Казани отнял у пенсионерки тележку с продуктами

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06.04.2020, 15:08, Новости дня

Житель Казани подкараулил пенсионерку у подъезда жилого дома и отнял у нее тележку с продуктами. Видео инцидента опубликовано в СМИ.

Инцидент произошел утром 4 апреля, но известно о нем стало только сейчас. На видео видно, как пожилая женщина пытается забрать свою тележку у грабителя, но мужчина толкает ее и убегает с украденным. Несколько секунд пенсионерка лежит на асфальте, после чего медленно поднимается.

Как сообщили в городском управлении МВД России, помимо продуктов в тележке пенсионерки были деньги – более 5 тыс. рублей. 32-летнего мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», информирует «Татар-информ».

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что из-за режима изоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, в РФ участились случаи домашнего насилия над пожилыми людьми. «Над ними издеваются их собственные дети, вымещая свою неудовлетворенность жизнью, отбирая пенсии», – заявила Пушкина.

За последние сутки в РФ подтверждено 954 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Известно, что в Москве почти 85% новых заболевших оказались младше 65 лет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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