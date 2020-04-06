Лещенко попросили «выматываться» из Коммунарки

06.04.2020, 15:08, Новости дня

Певец Лев Лещенко готовится к выписке из больницы в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус.

Во время разговора с «Московским комсомольцем», Лещенко все еще ждал результатов КТ, после чего надеялся покинуть медучреждение.

«Думаю, я сегодня выскочу!», – сообщил певец. Затем в палату к Лещенко зашел врач.

«Арсен показал на пальцах «викторию» и сказал: «Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!», – в шутку сказал Лещенко.

Последние тесты на COVID-19 у артиста показали отрицательный результат, сообщил его концертный директор Олег Дмитриев. Он добавил, что певец ожидает выписки.

«У него все последние тесты отрицательные, ему намного лучше… Похоже на то, что все хорошо… Я предполагаю, что первый тест вообще был ошибкой, самый первый. Мне так кажется», – рассказал Дмитриев РИА «Новости».

У жены Лещенко коронавирус не подтвердился.

Напомним, на прошлой неделе Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом.

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