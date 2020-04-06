 

Число зараженных коронавирусом в России перевалило за 6 тысяч

06.04.2020, 15:06, Разное

За минувшие сутки в России выявили 954 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Ее подхватили жители 80 регионов страны, сообщает РИА ФАН.

Таким образом, общее число зараженных в стране составило 6343, из них 591 человек заболел в Москве. В столице страны и Республике Коми от осложнений скончались двое. За все время умерли 47 инфицированных, 406 выздоровели.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Апр 2020 в 7:59 PDT



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