 

Коллекторы спишут часть долгов россиян

06.04.2020, 15:06, Разное

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств заявили о намерении списать часть кредитных задолженностей россиян в связи с законом о кредитных каникулах. Он был принят для поддержки бизнеса и населения в условиях эпидемии коронавируса, передает Ura.ru. 

Представители ассоциации пояснили, что если кредитором является банк, то коллекторские агентства получат уведомление о взятии им кредитных каникул. При непосредственном обращении лица в агентство ему могут снизить сумму выплат или дать отсрочку. 



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