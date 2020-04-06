Учёные доказали эффективность ношения масок при пандемии COVID-19

06.04.2020, 14:53, Разное

В последнее время в СМИ всё чаще появляется информация, подвергающая сомнению эффективность ношения медицинских масок в борьбе с распространением вируса COVID-19. Международная группа учёных доказала обратное, а результаты их исследования приводит научный журнал Nature Medicine.

В рамках эксперимента специалисты из Университета Гонконга задействовали 246 добровольцев, которые могли быть заражены респираторными вирусными инфекциями. Как оказалось, благодаря ношению испытуемыми медицинских масок число частиц вирусов, распространявшихся инфицированными участниками исследования, существенно снизилось, что подтвердил специальный аппарат Gesundheit II. В лабораторных условиях данное устройство имитировало дыхание человека и анализировало пробы воздуха.

Как выяснили учёные по итогам исследования, у 111 испытуемых число частиц разных вирусов, которые были обнаружены в каплях выдыхаемого ими воздуха, сильно сократилось. Таким образом, специалисты констатировали: носить медицинские маски в условиях мировой эпидемии COVID-19 на самом деле необходимо. Учёные также выяснили, что данные средства индивидуальной защиты практически не влияли на уровень выброса в атмосферу частиц риновирусов.