Инфекционист предупредил об отсутствии симптомов у половины зараженных COVID-19
06.04.2020, 14:53, Новости дня
Симптомы заболевания могут не проявляться примерно у половины зараженных новым коронавирусом, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, информирует The New York Times.
«Доля тех, у кого нет каких-либо симптомов, составляет 25-50%», – приводит слова врача ТАСС.
Фаучи подчеркнул, что это пока не официальные данные, а лишь предварительные оценки.
«Мы с моими коллегами расходимся в этих цифрах», – отметил он.
Однако инфицированные COVID-19, у которых не проявляются симптомы, могут заразить других. Это, по словам медика, значительно затрудняет отслеживание цепочек распространения эпидемии.
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