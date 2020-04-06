 

Смартфон Honor 30 Pro засветился в бенчмарке Geekbench

06.04.2020, 14:53, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Huawei готовит к дебюту новый смартфон Honor 30 Pro. Незадолго до премьеры новинка засветилась в бенчмарке Geekbench под кодом EBG-AN00.
Точной информации о том, что прошедшим тестирование гаджетом является именно Honor 30 Pro нет, однако эксперты в этом уверены, опираясь на технические характеристики гаджета. Так, из базы Geekbench стало известно, что производительность новинке обеспечивает восьмиядерный процессор Kirin с тактовой частотой 1,95 ГГц. Его модель не уточняется, но такие параметры характерны для Kirin 990 5G, а его применение в свою очередь ранее «приписывалось» Honor 30 Pro.

В базе Geekbench также обнародована информация об ОС Android 10 и 8 Гб ОЗУ. Кроме того, ожидается, что Honor 30 Pro оснастят AMOLED-экраном с небольшим вырезом в верхней части для «фронталки» и расположенной на тыльной стороне корпуса основной камерой с модулем на 64 Мп. Премьера линейки смартфонов Honor 30 от суббренда Huawei, в которую войдут три модели, ожидается 15 апреля текущего года.



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