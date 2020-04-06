Малькевич счел заявление Deutsche Welle признаком деградации западной журналистики

06.04.2020, 14:48, Новости дня

«Официальный телеграм-канал Deutsche Welle опубликовал не журналистский материал, а беззастенчивую пропаганду», – сказал газете ВЗГЛЯД глава комиссии Общественной палаты по развитию СМИ Александр Малькевич. Так он прокомментировал утверждения руководства Deutsche Welle: критика издания вызвала публикацией неких журналистских расследований.

«То, как отреагировало руководство Deutsche Welle (DW) на мою критику в их адрес – это передергивание с их стороны. В моем посте все было конкретно расписано. Я обратил внимание на официальный русскоязычный телеграм-канал DW, который гонит беззастенчивую пропаганду», – подчеркнул глава комиссии Общественной палаты РФ (ОП) по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Поясним – накануне Малькевич потребовал наказать Deutsche Welle за фейки о России. Глава профильной комиссии ОП сообщил: в своем официальном русскоязычном Telegram-канале немецкая телерадиокомпания, которую в прошлом году уже обвиняли во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, «регулярно, да еще и с хештегом #DWрекомендует «жарит» какие-то запредельно пропагандистские посты». Речь идет о публикациях DW о «бегстве населения из России», «экономических репрессиях граждан», «переписи истории», «введении цензуры».

В понедельник пресс-секретарь DW Кристоф Юмпельт ответил Малькивичу. Представитель немецкой медикомпании заявил: критика в ее адрес связана с публикацией русской редакции Deutsche Welle, посвященной некоему расследованию ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге, которое ведет «правозащитная» структура Михаила Ходорковского.

Малькевич подчеркивает: он высказал претензии к конкретным фейковым публикациям в телеграм-канале DW. В Deutsche Welle должны определиться, кем они выступают в отношении РФ – блогерами или журналистами, сообщил собеседник. «Если журналисты, то они должны вести себя в соответствии в принятыми журналистскими нормами и ценностями. Если это блогеры, которым не нужна фактура, фактчекинг, то тогда зачем у них журналистская аккредитация, возможность работать в правовом медийном поле?», – считает собеседник.

«Определенный сленг, жаргон могут себе позволить блогеры, прежде всего оппозиционные, которые бездоказательно пишут ахинею. У них принцип «чем хуже, чем лучше». То, что я процитировал – это худший пример блогерства и никакого отношения к журналистике не имеет. Об их расследовании, видимо, известно только им самим. Я о нем ничего не слышал», – добавил Малькевич.

Немецкие СМИ должны концентрироваться на проблемах, существующих в Германии, отметил Малькевич. «Мы узнаем из интернета, как медицинские маски, предназначенные для немцев, перехватываются третьими странами. Вот где имело бы смысл развернуться в плане расследований! Но вместо того, чтобы поднимать неудобные вопросы о том, как союзник Германии США некрасиво себя ведет в ситуации мировой пандемии по отношению к немцам, они переключают внимание общественности баснями о проблемах, которые происходят в России», – сказал член Общественной палаты.

«Это деградация западной журналистики. Поведение авторов DW бросает тень на наши отношения с Германией и на немецкую журналистику в частности. По таким публикациям можно сделать вывод, что немцы к нам плохо относятся, хотя в Германии масса нормальных людей, которые любят Россию, хотят с нами дружить и мы отвечаем им взаимностью», – заключил Малькевич.

Накануне глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил, что комиссия изучает материалы о действиях РФ по борьбе с распространением коронавируса, опубликованные в ряде иностранных СМИ, в том числе Deutsche Welle. Глава комиссии уточнил, что DW приводит мнение сотрудник признанной в РФ нежелательной организации Ходорковского «Открытая Россия».

Достоверные данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.