RT ответил на обвинения ФБК в накрутке просмотров на YouTube

06.04.2020, 14:48, Новости дня

Телеканал RT открыл статистику просмотров YouTube-канала в ответ на обвинения Любови Соболь, сторонницы оппозиционного блогера Алексея Навального, о накрутке просмотров на видеохостинге.

Накануне Соболь заявила, что популярность телеканала RT якобы основана на проплаченных просмотрах и комментариях. Она утверждала, что признаками накрутки являются в том числе статистика просмотров и география аудитории.

Корреспондент RT Мурад Газдиев предоставил статистику просмотров роликов телеканала, в частности, видео под названием «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018».

«Прямо внутри YouTube есть специальный раздел, называется «Аналитика». Дамы и господа, 70% трафика – 14 млн просмотров – раздел «Рекомендации» от самого YouTube. То есть YouTube сам рекомендовал пользователям наше видео. 30% пришло из спортивного раздела того же YouTube. Это означает, что сам YouTube, его алгоритм, который никто извне не может контролировать, выбрал это видео и начал предлагать его пользователям. И пользователи на него кликали», – отметил Газдиев.

Также он представил статистику просмотров по географическому признаку. По его словам, в топе находится Бразилия, поэтому много комментариев оставляют на португальском языке. «Кто бы мог подумать, что бразильцам нравится футбол», – отметил Газдиев.

Кроме того, корреспондент рассказал об американском адмирале Крейге Фоллере, который, по словам Соболь, ничего не говорил об RT.

«Открываем Google, вбиваем имя военного… Вдруг Google все знает, все тут есть: и письменное, и устное обращения (с упоминанием RT) военного… Маргарита (Симоньян) написала, что военный упомянул RT, когда он говорил об опасностях, грозящих Америке… «о главной угрозе» – уже выдумка ФБК», – отметил журналист.

Также RT опровергает заявление Соболь о накрутке просмотров через сайты с контентом эротического содержания.

«Открываем аналитику в том же YouTube и смотрим на источники трафика. Как оказывается, 94% трафика на это видео пришло от тех же рекомендаций от YouTube, того же алгоритма, но менее 0,3% пришли от внешнего источника, от тех самых «порносайтов», о которых говорит Соболь. Давайте посмотрим. Вот они, мизерное количество от общего числа просмотров и, как ни странно, ни одного порносайта даже тут нет», – подчеркивает журналист.

Ранее телеведущая Ксения Собчак высмеяла Соболь за критику мер, принимаемых в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией.