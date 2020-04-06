ФАС рассказала о полученных жалобах на рост цен на ряд продуктов

06.04.2020, 14:48, Новости дня

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступают жалобы от россиян на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок, рассказала начальник управления контроля АПК ведомства Анна Мирочиненко.

«В ФАС поступают обращения на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок. В основном, эти жалобы касаются цен на данные товары, которые устанавливаются в небольших магазинах или на рынках», – сообщила она РИА «Новости».

Мирочиненко добавила, что по состоянию на 1 апреля в крупных торговых сетях Москвы и Санкт-Петербурга («Перекресток», «Пятерочка», «Дикси», «Метро») средняя цена на лимоны составляла менее 145 рублей за килограмм. В других магазинах («ВкусВилл», «Глобус») стоимость узбекских лимонов варьировалась от 230 до 899 рублей за килограмм.

При этом средняя цена лимонов в магазине сети «Магнит» во всех округах страны составляет менее 130 рублей за килограмм, корня имбиря – около 400 рублей.

«Вместе с тем, внутренний рынок по этим товарам практически полностью зависит от импортных поставок и повышение цен на них вызвано снижением его предложения в связи с ограничениями, введенными со стороны стран импортеров из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, а также существенным кратковременным повышением спроса. После нормализации ситуации с импортными поставками цены также пойдут вниз», – отметила Мирочиненко.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ и Федеральная антимонопольная служба усилили меры по недопущению роста цен на продукты, лекарства и маски в связи с распространением коронавируса.

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