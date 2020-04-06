 

Зеленский: Снижение количества инфицированных коронавирусом – это результат карантина

06.04.2020, 14:38, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании заявил, что снижение количества новых случаев инфицирования коронавирусом стало результатом карантина в стране. Об этом 6 апреля сообщает сайт президента Украины.

“У нас могло бы быть гораздо больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши мероприятия были своевременными и правильными”, – подчеркнул глава государства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, за прошедшие сутки отмечается снижение процента заболевших. Из 1319 случаев инфицирования коронавирусом – за последние сутки зафиксировано 68.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что сейчас Украина ежесуточно производит около 900 тыс. масок, а также импортирует их из других стран. Зеленский в ответ поручил собрать информацию о потребностях аптечных сетей и через системы госструктур закупить для них необходимое количество масок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровели 28 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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