 

Власть будет более жестко контролировать продуктовые рынки Украины

06.04.2020, 14:38, Новости дня

Украинские власти будут более жестко контролировать продуктовые рынки страны. Такое решение принято 6 апреля на ежедневном селекторном совещании с участием президента Украины Владимира Зеленского, сообщает сайт главы государства.

Участники совещания отметили, что на продуктовых рынках, которые не приостановили свою работу, происходит неконтролируемое скопление людей. А это несет серьезный риск распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровели 28 пациентов.

В постановлении Министерства здравоохранения Украины от 30 марта сказано, что торговля на рынках в условиях карантина разрешена при соблюдении ряда условий, среди которых – соблюдение дистанции между покупателями и продавцами, а также пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади.

2 апреля заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал не злоупотреблять правом открывать продуктовые рынки в условиях карантина и разрешать их работу только тогда, когда нет другой возможности обеспечить граждан продуктами питания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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