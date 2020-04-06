С 7 апреля пересечь границу Украины можно будет только в 19 пунктах пропуска

06.04.2020, 14:38, Новости дня

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь только на автомобиле и только в 19 пунктах пропуска, сообщила Государственная пограничная служба.

В ведомстве отметили, что это предусматривают изменения, внесенные в распоряжение правительства №288-р “О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращении в них пешеходного сообщения” от 13 марта.

“С учетом изменений с 00.00 7 апреля временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение”, – сказано в сообщении.

Открытыми останутся следующие пункты пропуска:

на границе с Польшей – “Ягодин” и “Краковец”;

на границе с Словакией – “Ужгород”;

на границе с Венгрией – “Тиса”;

на границе с Румынией – “Дьяково” и “Порубное”;

на границе с Молдовой – “Паланка – Маяки – Удобное”, “Староказачье”, “Рени” и “Могилев-Подольский”;

на границе с Россией – “Гоптовка”, “Юнаковка”, “Бачевск”, “Сеньковка” и “Меловое”;

на границе с Беларусью – “Сеньковка”, “Новые Яриловичи”, “Славутич”, “Выступовичи” и “Доманово”.

В Госпогранслужбе отметили, что пункт пропуска “Сеньковка” указан на границе и с Россией, с и Беларусью, поскольку через него можно въехать в обе страны. происходит пропуск в обе эти страны.

Инфографика: dpsu.gov.ua

“В связи с временными ограничениями ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет”, – подчеркнули в ведомстве.

Исключения по поводу ограничительных мер могут приниматься для эвакуационных рейсов, но только по решению уполномоченных министерств и ведомств, отметили в Госпогранслужбе.

Из-за пандемии коронавируса 23 марта МИД Украины призвал граждан, которые находятся за рубежом, вернуться домой в ближайшие пять дней. Страна прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта. МИД рекомендовал соотечественникам, которые находятся за границей, не покупать авиабилеты на рейсы, запланированные на даты после 27 марта, а по возможности остаться в стране пребывания.

По состоянию на конец марта с начала вспышки коронавируса в Украину из-за границы вернулось почти 130 тыс. граждан. В Госпогранслужбе прогнозируют, что перед Пасхой домой могут приехать еще около 200 тыс. украинцев.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что “приезжие из-за рубежа – единственный источник коронавируса”, в связи с чем инициировал закрытие пассажирского сообщения через границу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них почти 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.00 6 апреля, подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 пациентов скончались, 28 вылечились.