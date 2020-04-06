Футбольный “Зенит” договорился с игроками о сокращении зарплат

06.04.2020, 14:31, Новости дня

Руководство питерского футбольного клуба "Зенит", тренеры и футболисты договорились, что в апреле и мае весь творческий коллектив пойдет на 50-процентное сокращение заработной платы. Переговоры с тренерским штабом и игроками шли несколько дней и завершились в понедельник, 6 апреля.

"Мы договорились, что в апреле и мае зарплата будет сокращена на 50%", — цитирует РИА Новости генерального директора чемпионов РФ Александр Медведев. Менеджер сообщил также, что это решение было единогласным и никаких принципиальных возражений со стороны футболистов не было.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее о сокращении выплат по личным контрактам игроков объявили еще несколько команд футбольной премьер-лиги, в частности, столичные "Спартак", "Динамо", казанский "Рубин" и "Уфа". Переговоры о снижении зарплат футболистам на время пандемии коронавируса ведут клуб "Сочи" и "Ахмат" из столицы Чечни.