Энрике Иглесиас опубликовал видео с дочкой Машей

06.04.2020, 14:31, Новости дня

Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательное видео со своей новорожденной дочерью Машей. На кадрах малышка в очаровательном крохотном платьице сидит у папы на коленях и пританцовывает под музыку.

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Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 5 Апр 2020 в 1:57 PDT

У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой уже растут близнецы — дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года. В отношениях пара состоит с 2001 года после знакомства на съемках клипа Escape.

Рождение третьего ребенка, появившегося на свет 1 января 2020 года, пара долго держала в секрете. Только 13 февраля Энрике Иглесиас опубликовал фотографию, на которой держит малышку, и подписал ее словами: "Мой солнечный свет".