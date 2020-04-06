Губернатор Петербурга внес изменения в карантинные правила

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06.04.2020, 14:30, Новости дня

Губернатор Петербурга внес целый ряд изменений в карантинные правила. О подписании соответствующего документа сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Смогут возобновить работу торговые точки по продаже печатной продукции, а также салоны связи. Кроме того, в автомастерских разрешается проходить техническое обслуживание, проводить ремонт автомобилей и мотоциклов. Получить документы, которые были запрошены до 27 марта, можно будет в многофункциональных центрах с завтрашнего дня и до 10 апреля. Для этого нужно предварительно записаться на прием.

Изменения в правилах поведения при карантине не коснулись работы детсадов, а также учебных учреждений. Все учащиеся продолжат дистанционные занятия. Сохраняется запрет на прогулки в парках и скверах. Всем горожанам рекомендовано не покидать места проживания без особой необходимости, а при выходе из дома — следить за антивирусной дистанцией.

К сожалению, нарушителей режима самоизоляции по-прежнему достаточно много. Люди проявляют удивительную безответственность, гуляя с детьми на детских площадках и в парках. Много среди них и лиц пожилого возраста.

По данным на сегодняшний день, в городе на Неве зарегистрировано двадцать новых случаев заражения коронавирусом, в области — десять. Всего в Петербурге 191 заболевших, 57 — в области.

Текст:

ГТРК "Санкт-Петербург"



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