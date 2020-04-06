Диспансеризацию приостановили в РФ из-за коронавируса

06.04.2020, 14:30, Новости дня

В РФ из-за угрозы распространения коронавируса приостановили диспансеризацию, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

«Установить, что в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией: приостанавливается проведение профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение приостановить проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за коронавируса.

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