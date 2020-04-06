 

Экс-тренеры российских ФК Газзаев и Рапопорт рассказали о снижении зарплат футболистам

06.04.2020, 14:30, Разное

Пандемия коронавируса COVID-19 продолжает вносить коррективы в экономику, политику, шоу-бизнес, спорт и прочие сферы. Некоторые ФК, как рассказали российские экс-тренеры Валерий Газзаев и Борис Рапопорт, вынуждены снижать зарплаты своим футболистам.
Бывший тренер столичного клуба ЦСКА Газзаев отметил, что общается со многими футболистами и коллегами, поэтому знает и об отсутствии из-за коронавируса матчей, и об отмене или переносе важных спортивных соревнований, и о сложной ситуации в клубах в связи с вышеперечисленными факторами. Временное отсутствие доходов отразилось на заработках спортсменов, которым «урезают» зарплату на 20-30% в зависимости от финансовых возможностей определённого клуба. Такое решение экс-тренер считает правильным ввиду сложившейся ситуации.

По словам Рапопорта, даже в петербургском «Зените» руководство ведёт переговоры с футболистами об уменьшении заработной платы, причём экс-тренер практически уверен, что снижение будет, но на какой процент – пока сказать сложно. О полном прекращении выплат речь в данном случае не идёт, говорят оба тренера. Также они отметили, что взаимопонимание и уважение между футболистами и руководством ФК помогут избежать проблем и взаимных обвинений из-за уменьшения зарплат, информирует интернет-портал New Inform.



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