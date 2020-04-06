Pink раскрыла подробности лечения от коронавируса: Моему трехлетнему сыну было очень-очень плохо

06.04.2020, 14:28, Разное

Несколько дней назад певица Пинк сообщила поклонникам, что у нее и ее трехлетнего сына Джеймсона был диагностирован коронавирус, но им удалось побороть недуг – после трехнедельного карантина и лечения повторный тест на COVID-19 дал отрицательный результат. Пинк вышла в прямой эфир в Instagram, чтобы побеседовать с поклонниками на эту тему, признавшись, что отголоски болезни еще присутствуют – например, повышенная температура у Джеймсона сохраняется до сих пор.

Пинк с сыномЯ плакала на протяжении многих ночей, так часто я никогда в своей жизни не молилась. В какой-то момент поймала себя на мысли: “Нам ведь обещали, что с нашими детьми все будет в порядке”. Но никто не может дать никаких гарантий, никто не застрахован от болезни… Коронавирус похож на американские горки: как только ты думаешь, что тебе лучше, происходит что-то еще. Мы были очень больны, но особенно плохо чувствовал себя Джеймсон. На протяжении трех недель я выписывала симптомы, которые проявлялись у меня и у сына. У него все еще держится температура – 37,7,- отметила Пинк, рассказав, что в это время у нее обострилась астма:

Целую неделю я не выпускала из рук небулайзер. Проявилась астма, с которой я живу всю жизнь. Стало очень-очень страшно, не буду врать… С экранов говорят, что вирус не опасен, если тебе меньше 65 лет, а дети – вне зоны риска. У меня астма, не спорю, но у Джеймсона, которому всего три года, со здоровьем все было в порядке. Ему было очень-очень плохо.

Пинк с детьми Уиллоу и Джеймсон ХартНа своей странице в Instagram Пинк также призвала американское правительство сделать тесты на коронавирус доступными для всего населения:

Люди должны знать, что болезнь поражает молодых и старых, здоровых и нездоровых, богатых и бедных, и мы должны сделать тестирование бесплатным и более доступным для защиты наших детей, наших семей, наших друзей. Следующие две недели имеют решающее значение: пожалуйста, оставайтесь дома.

Чтобы не быть голословной и переломить ситуацию, Пинк пожертвовала 500 тысяч долларов в фонд больницы при Темпльском университете в Филадельфии и еще столько же в кризисный фонд мэра Лос-Анджелеса по коронавирусу.

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