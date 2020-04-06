 

Ненависть к воде заставляет женщину ходить по краю жизни и смерти

06.04.2020, 14:28, Разное

По словам американки Лори Чик, она ненавидит вкус воды и то "скользкое" ощущение, которое появляется, когда вода попадает в горло (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

Женщина считается умственно здоровой и по ее словам она полностью осознает все риски, связанные с ее странной фобией. Даже один глоток воды для нее равносилен пытке и она не может пересилить себя, чтобы сделать его.

В повседневной жизни Лори пока еще выживает лишь за счет специальных гидратационных таблеток, напитке Crystal Light, кофе, пива и различных иных ароматизированных напитков. Главное, чтобы это не была простая вода.

"Даже когда у меня нет других вариантов утолить жажду, я лучше буду сидеть и ничего не пить, чем пить воду", – сознается женщина. 

Лори Чик активно занимается фитнесом, делает гимнастику, ездит на велосипеде, ходит на пробежку, но с собой берет лишь кофе или что-то иное, но не воду. 

И она нисколько не преувеличивает. По словам журналистов, с которыми она общалась, женщину в самом деле три раза доставляли на Скорой в больницу в состоянии сильного обезвоживания. Это происходило после особенно интенсивных тренировок в тренажерном зале. 

Также у Лори регулярно случаются обмороки и приступы панической атаки.  

По словам Лори она обожает заниматься фитнесом и в то время, как ее соратницы пьют воду из бутылок, она предпочитает лишь стаканы с кофе. Она также не сторонится напитков с содержанием спирта, главное, чтобы в стакане не была обычная вода. 

"Я не могу описать вкус воды, но я ненавижу его. Чтобы сделать хотя бы глоток воды, мне надо очень сильно себя убедить, что мне это крайне необходимо. И если я пью воду, то делаю это таким образом, чтобы минимально ощутить ее вкус. Я добавляю в воду ароматизированные таблетки, добавки, иначе я вообще не смогу сделать ни глотка".

Это может показаться очень необычной и редкой фобией, но сообщается, что таких как Лори Чик на самом деле достаточно много людей. По крайней мере в США. 

 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.03 / Учёные из Израиля создали исправляющие дальтонизм контактные линзы

03.04 / Соблюдайте дистанцию, чтобы быть ближе

01.04 / В мире из-за коронавируса сильно подорожал рис

25.02 / Мнение: Голубая точка

24.05 / Ученые установили пользу усов

07.02 / Российские ученые создали специальную маску против коронавируса

19.02 / “Она может делать все, что пожелает”: Юрий Лоза поддержал Аллу Пугачеву и раскритиковал Сергея Соседова

12.02 / УАЗ опубликовал цены на автомобили 2020 года выпуска

29.03 / Мнение: Коронавирус против демократии, полицейские государства и заразительный терроризм

23.02 / В Госдуме назвали цель учения США по имитации отражения ядерного удара РФ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска