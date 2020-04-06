Ненависть к воде заставляет женщину ходить по краю жизни и смерти

06.04.2020, 14:28, Разное

По словам американки Лори Чик, она ненавидит вкус воды и то "скользкое" ощущение, которое появляется, когда вода попадает в горло (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Женщина считается умственно здоровой и по ее словам она полностью осознает все риски, связанные с ее странной фобией. Даже один глоток воды для нее равносилен пытке и она не может пересилить себя, чтобы сделать его.

В повседневной жизни Лори пока еще выживает лишь за счет специальных гидратационных таблеток, напитке Crystal Light, кофе, пива и различных иных ароматизированных напитков. Главное, чтобы это не была простая вода.

"Даже когда у меня нет других вариантов утолить жажду, я лучше буду сидеть и ничего не пить, чем пить воду", – сознается женщина.

Лори Чик активно занимается фитнесом, делает гимнастику, ездит на велосипеде, ходит на пробежку, но с собой берет лишь кофе или что-то иное, но не воду.

И она нисколько не преувеличивает. По словам журналистов, с которыми она общалась, женщину в самом деле три раза доставляли на Скорой в больницу в состоянии сильного обезвоживания. Это происходило после особенно интенсивных тренировок в тренажерном зале.

Также у Лори регулярно случаются обмороки и приступы панической атаки.

По словам Лори она обожает заниматься фитнесом и в то время, как ее соратницы пьют воду из бутылок, она предпочитает лишь стаканы с кофе. Она также не сторонится напитков с содержанием спирта, главное, чтобы в стакане не была обычная вода.

"Я не могу описать вкус воды, но я ненавижу его. Чтобы сделать хотя бы глоток воды, мне надо очень сильно себя убедить, что мне это крайне необходимо. И если я пью воду, то делаю это таким образом, чтобы минимально ощутить ее вкус. Я добавляю в воду ароматизированные таблетки, добавки, иначе я вообще не смогу сделать ни глотка".

Это может показаться очень необычной и редкой фобией, но сообщается, что таких как Лори Чик на самом деле достаточно много людей. По крайней мере в США.