 

«Не надо путать региональные полномочия с федеральными». Мишустин запретил закрывать границы между регионами России

06.04.2020, 14:27, Новости дня

Он также потребовал не создавать помехи доставке товаров на дом.

Перекрытие административных границ в регионах России недопустимо. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

По словам премьера, на прошлой неделе руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию.

«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — сказал Мишустин.

Он также потребовал не создавать помехи доставке товаров на дом. «В ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», — сказал Мишустин.

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