 

Мэр Читы попытался приказать сшить маску местному жителю

06.04.2020, 14:27, Новости дня

Мужчина просто ушел.

Сити-менеджер Читы Александр Сапожников провел для СМИ «рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции». Он вышел на улице в черной маске и попытался поговорить с прохожими о том, что они ходят без медицинских масок. Один из фрагментов опубликовал сайт «Заб.ру».

На видео чиновник останавливает прохожего без маски. Тот ему отвечает: «А маску негде купить».

Сапожников, повышая голос, заявляет: «Сшейте маску!»

«Сшейте и подарите мне маску», — спокойно ответил чиновнику мужчина.

«Сшейте маску! И не надо тут мне. Я руководитель города. С вами разговаривают, молодой человек», — добавил Сапожников

На этих словах житель просто ушел.

Ранее, котенок поцеловал хозяйку в ответ на ее ласку.



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