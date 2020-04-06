Мэр Читы попытался приказать сшить маску местному жителю
06.04.2020, 14:27, Новости дня
Мужчина просто ушел.
Сити-менеджер Читы Александр Сапожников провел для СМИ «рейд по проверке соблюдения режима самоизоляции». Он вышел на улице в черной маске и попытался поговорить с прохожими о том, что они ходят без медицинских масок. Один из фрагментов опубликовал сайт «Заб.ру».
На видео чиновник останавливает прохожего без маски. Тот ему отвечает: «А маску негде купить».
Сапожников, повышая голос, заявляет: «Сшейте маску!»
«Сшейте и подарите мне маску», — спокойно ответил чиновнику мужчина.
«Сшейте маску! И не надо тут мне. Я руководитель города. С вами разговаривают, молодой человек», — добавил Сапожников
На этих словах житель просто ушел.
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