Роспотребнадзор предложил провести желающим тестирование на коронавирус на дому

06.04.2020, 14:27, Новости дня

Услуга платная и доступна пока только для жителей Москвы и Подмосковья.

Не выходя из дома и без назначения врача желающие смогут провести исследование на наличие у себя коронавируса. Такую возможность с сегодняшнего дня предоставляет Роспостребнадзор. Входящий в ведомство Центр молекулярной диагностики предлагает провести массовой скрининг по высокоточной тест-системе. Она была разработана специалистами Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Тест очень чувствительный и позволяет выявить вирус не только на ранних стадиях, но и при отсутствии симптомов. В Роспотребнадзоре предупредили, что услуга платная. Пока она доступна только жителям столицы и Московской области. Однако в ближайшей перспективе ее смогут заказать и жители других российских регионов.

Особо подчеркивается, что процедура проводится на дому бесконтактным способом. Происходит это следующим образом: специалист приезжает в заказчику с диагностическим набором, но биоматериалы забирает не сам, а тестируемый, который делает все под руководствам сотрудника НИИ эпидемиологии. Впрочем, с тем, чтобы взять мазок из ротоглотки самостоятельно, сложностей возникнуть не должно. Мазок укладывают в контейнер и забирают в лабораторию на исследование, описывает процедуру «Российская газета». Ответ будет готов за 1-2 дня. Заказчик получит его по электронной почте.

В ведомстве уверены, что диагностика зараженных россиян, у которых нет ярко выраженных симптомов, сможет остановить распространение COVID-19. Ранее Роспотребнадзор назвал места, где россияне могли сделать тест на коронавирус.