Антихандрический подход: любители живописи пошутили над классиками

06.04.2020, 14:27, Новости дня

Пользователи пытаются воссоздать в домашних условиях известные полотна, висящие в музеях мира.

Альтернативу скуке, объеданию, просмотрам сериалов в изоляции придумали россияне. Они решили пошутить над живописцами-классиками и представить свою версию знаменитых работ великих Леонардо да Винчи, Огюста Ренуара, Карла Брюллова, Фриды Кало, Винсента ван Гога и других в антихандрическом проекте «Изоизоляция». Все желающие размещают на Facebook свои «шедевры» – копии (ну, или практически копии) или пародии на картины, которые знает весь мир, любят рассматривать часами в знаменитых музеях.

Но антихандрическими стали не только «творения» наших современников, но и комментарии, которые оставляют пользователи. К примеру, «Купальщицей» с копии картины Ренуар люди так восхитились совершенством фигуры девушки, что как-то даже осуждающе попеняли: «Эх, не на тех Ренуар смотрел». А вот «реплика» картины «Портрет красавицы Китагавы Утамаро (18 век) пользователей привела в восторг за схожесть, и еще ловкость в использовании спагетти. Виталий Козлов с «картины» по мотивам Васи Ложкина «Жрешь, пока Родина спит?», признался, что выбрал ее из-за актуальности: «берегите свой вес во время самоизоляции». А на одной картине предполагалась «Девочка с персиками» Серова, но придумщик исходил из современного требования толерантности к трансгендерам. Кто-то даже в шутку поинтересовался – на картине сам Серов?

А на «копии» с картины Пабло Пикассо «Женщина, пьющая абсент», заметили все, что здорово пойманы, и поза, и настроение героини. «Пабло был бы в восторге», – оценили комментаторы.

Одним словом, и сами развлеклись, и другим подсказали, а третьих так и вовсе приобщили к миру искусства. Ранее в соцсетях прошел флешмоб скучающих по посетителям сотрудников музеев, театров, зоопарков.