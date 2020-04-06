Известно, какой процессор может получить флагман Huawei Nova 7

06.04.2020, 14:20, Новости дня

В Сети появляются новые подробности о предстоящем флагманском смартфоне Nova 7.

В частности, китайский бренд в скором времени презентует аппарат, который появится в двух вариантах исполнения Huawei Nova 7 и Huawei Nova 7 Pro. Представители бренда ранее анонсировали, что дебют устройств состоится в мае нынешнего года. Однако по причине текущей обстановки с коронавирусом данное мероприятие могут перенести на более поздний срок.

Некоторые источники указывают на то, что смартфон получит топовый процессор Kirin 985, а также модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Остальные достоинства новой модели пока не раскрываются перед публикой. Более точные параметры будут озвучены уже в рамках официального дебюта.