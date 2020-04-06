Рассекречен недорогой смартфон OPPO A12e

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06.04.2020, 14:20, Новости дня

В Сети опубликовали рендерные изображения нового недорогого смартфона OPPO A12e.

В частности, пользователи также могут уже сейчас ознакомиться с техническими параметрами нового девайса. Смартфон OPPO A12e получил 6,2-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Кроме того, новинка также обладает процессором Qualcomm Snapdragon 450 с 3 гигабайтами оперативной памяти.

Размер постоянной памяти аппарата составляет 64 гигабайта. Основная камера получила сдвоенный модуль на 13+2 мегапикселя, а передний модуль получит одинарный датчик 8 мегапикселей. Емкость встроенной батареи составляет 4230 мАч. Предполагается, что данная модель будет доступна на рынке по цене 100-120 долларов.



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