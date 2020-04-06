Флагман Honor 30 получит квадро-камеру с сенсором на 50 Мп

06.04.2020, 14:20, Новости дня

Пользователям стали доступны официальные рендерные изображения флагманского смартфона Honor 30.

В свою очередь, по фотографиям можно увидеть, что девайс получил квадратный блок основной камеры на 4 модуля. В свою очередь, главный датчик получил 50 мегапикселей. Аппарат пока тщательно скрывают от широкой публики, однако эксперты уверены в том, что технические характеристики смогут удивить своей производительностью.

Инсайдеры ранее указали, что новый смартфон обладает мощным восьмиядерным процессором Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения. Официальный дебют нового флагманского смартфона состоится 15 апреля в Китае во время онлайн-трансляции с главного офиса компании.