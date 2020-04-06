 

Во Франции попробуют использовать кровь червей для лечения коронавируса

06.04.2020, 14:18, Новости дня

Две французские больницы готовы начать эксперименты по применению крови червей морских пескожилов для лечения пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, вызванными коронавирусом.

Врачи парижских больниц Питье-Сальпетриер и имени Жоржа Помпиду намерены в ближайшее время проверить безопасность введения крови пескожилов непосредственно в кровь человека в надежде, что это повысит уровень кислорода в тканях инфицированных пациентов.

Национальное агентство по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения 27 марта дало добро на проведение первой фазы клинических испытаний. Правительственный комитет по этике дал свою санкцию 4 апреля.

Биолог-исследователь Франк Заль, глава биотехнологической компании Hemarina, несколько лет назад заметил, что пескожилы выживают как на суше, так и в воде.

«Я заметил, что червь дышит, только когда он находится в море, а когда он находится в песке, он перестает дышать на 6 часов. Так я обнаружил вещество, которое является маленьким кислородным баллоном, позволяющим червю продержаться шесть часов до следующего прилива», – говорит Заль.

Заль изобрел метод лечения, который применялся к пациентам с пересадкой почек и повышал уровень кислорода в органах.

Hemarina содержит ферму по разведению червей на острове Нуармутье.

В испытаниях примут участие 10 пациентов с коронавирусом, которые находятся на грани смерти. Контрольной группы не будет. Если эксперимент дойдет до следующей фазы, там уже будет контрольная группа.

Каждый раз инъекции будут делаться только по одному пациенту и только с согласия родных.

Французские врачи признают, что лечение носит необычный характер и находится на ранней стадии испытаний, но в связи с острой необходимостью поиска решений для COVID-19 они считают, что попытаться стоит.

По состоянию на воскресенье, во Франции зарегистрировано более 8 тысяч умерших от коронавируса.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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