Как Россия перенесет коронавирус: мнение западных экспертов

06.04.2020, 14:18, Новости дня

Россия в понедельник опубликовала новые официальные данные о заболеваемости коронавирусом COVID-19 в стране – согласно этим данным, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на рекордную цифру – 954 новых заразившихся – и составляет 6 343 человека в 80 регионах. В оперативном штабе российского правительства по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией сообщили, что на утро 6 апреля выздоровели 406 человек, 47 человек умерли. Позже выяснилось, что официальная цифра умерших от коронавируса в России выросла до 52.

Вместе с тем, российские цифры несравнимы с потерями США и европейских стран от этого заболевания: в западных странах от пандемии умерли уже десятки тысяч, и обнадеживающие признаки того, что волна смертей может пойти на спад, еще очень слабы.

Стоит ли доверять российской статистике в случае с коронавирусом? Каковы перспективы России в борьбе с пандемией, и что на них влияет? Своими мнениями об этом поделились в конце прошедшей недели эксперты в ходе «круглого стола», организованного исследовательским центром «Атлантический совет» в Вашингтоне.

Сперва к участникам дискуссии обратился российский оппозиционный политик Владимир Милов, который заявил, что «власти России хвалятся относительно высоким числом проводимых тестов на коронавирус, сообщая, что делают 36 тысяч тестов в день, но есть очень серьезные сомнения в надежности этих тестов российской системы тестирования».

Милов привел в пример произошедшее с одним из оппозиционных активистов, которого протестировали на коронавирус дважды, и лишь второй тест подтвердил факт заражения, несмотря на явно выраженные симптомы.

«Власти используют все способы для того, чтобы подавить распространение реальной информации, в том числе врачами в больницах, которые, конечно, хорошо знают ситуацию на местах. У нас нет реальной картины, но зато есть множество различных признаков – те, кто жил в СССР, привыкли читать между строк, и по некоторым критериям можно сделать вывод, что ситуация гораздо более серьезна, чем говорят чиновники» – считает Владимир Милов.

По словам оппозиционера, тревожным признаком стали решения властей о перепрофилировании некоторых больниц под прием тысяч возможных пациентов с коронавирусом, а также массированное патрулирование улиц полицией.

Профессор политологии в Университете Вирджинии Джудит Твигг (Judyth Twigg) сообщила, что Россия занимает отнюдь не последние позиции в мире по уровню готовности к пандемии коронавируса: «Опубликованное пару дней назад исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины с рейтингом 50 стран в зависимости объемов проводимого ими тестирования на коронавирус дало России довольно высокую позицию в этом рейтинге. И это исследование – высококачественное и глубокое. Но также в нем указан гораздо больший интервал подтверждаемости данных, чем для других стран. Кроме того, мы слышали о совершенно нелепых случаях, когда люди с тяжелыми респираторными синдромами и даже пневмонией не были протестированы на коронавирус вообще».

Джудит Твигг обратила внимание на «столичный характер» заражения королнавирусом и предположила, что это будет меняться: «Около 70 процентов всех случаев – в Москве и Московской области, но есть и региональные вспышки в Коми, Свердловской области и Краснодаре. Если говорить о возможностях российского здравоохранения в борьбе с коронавирусом, то есть два вопроса: насколько хорошо подготовлены два крупных города страны – Москва и Санкт-Петербург, – к тому, чтобы справиться с увеличением случаев умеренной и тяжелой дыхательной недостаточности, и увидим ли мы распространение пандемии на небольшие города, поселки и деревни, где, без сомнения, система здравоохранения гораздо менее развита, и может довольно быстро захлебнуться от вспышки заражения».

Эксперт считает, что первоначальное объявление Владимиром Путиным нерабочей недели могло добавить проблем: «Слишком много людей решили, что это некий отпуск, и уехали из Москвы. Поэтому мы беспокоимся о распространении вируса из Москвы в последнюю неделю марта в небольшие города и районы, где система здравоохранения определенно не оборудована, чтобы справляться с такими проблемами: за последнее десятилетие произошло сокращение числа больниц и сети здравоохранения в целом».

Профессор Университета Вирджинии констатировала, что при этом модернизация российского здравоохранения за последние 10-15 лет была очень внушительной: «За последнее десятилетие в инфраструктуру здравоохранения были вложены огромные средства. В особенности Москва и Санкт-Петербург, но и около десятка других городов получили выгоду от модернизации – новые больницы, оборудование, некоторое количество по-новому обученных кадров. Это – хорошие новости».

Тем не менее, по словам Джудит Твигг, общий уровень здоровья населения России вызывает тревогу в смысле его уязвимости для коронавируса: «Базовые условия при распространении коронавируса – по-прежнему значительная преждевременная смертность в России, особенно среди мужчин среднего возраста. И уязвимость России усиливается, если мы учтем непропорционально большое число случаев ВИЧ и туберкулеза, а также ослабленный иммунитет людей».

Ведущий эксперт по Европе и Евразии в Американском Совете по внешней политике, ветеран дипломатической службы США Уэйн Мэрри (Wayne Merry), который несколько лет назад участвовал в спонсированных правительством США учениям по глобальной пандемии, поделился вынесенными из той тренировки уроками: «Каждая страна переживает пандемию в условиях той политической культуры, которую имеет, и это, безусловно, верно и для России».

«Думаю, это проявится как минимум в двух важных факторах. Одним из них будет свойственная российской системе тенденция обмана на всех уровнях. Это не просто ложь для других, это ложь себе. Поэтому системе будет очень трудно даже ясно понять, что происходит, потому что никто не скажет правду, или правда не пройдет по административной цепочке. И это – проблема, которую нельзя решить в краткосрочной перспективе. Но второе – это огромная способность России к сопротивлению, потому что они действительно будут относиться к этому как к медицинской ситуации военного времени» – считает Уэйн Мэрри.

Однако с гуманностью системы и с тем, насколько подход является всеобъемлющим, по мнению дипломата, будут проблемы: «Они будут просто смотреть на многих пациентов, которые придут, как на не стоящих возни. Если вы возьмёте, к примеру, россиянина пожилого возраста, который курил и пил каждый день в течение 50 лет, и они придет к врачам с коронавирусом, то они вряд ли подключат его к аппарату ИВЛ – скорее всего, они решат, что его не стоит спасать».

Тем не менее, уверен Уэйн Мэрри, подрыва доверия к режиму, скорее всего, не произойдет: «Я думаю, что, несмотря ни на что, происходящее пойдет режиму на пользу, он сплотится. Я не говорю о том, что режим обязательно хорошо справится с пандемией, но сам он и его связь с населением станут крепче».

С этим не согласен Константин Эггерт, обозреватель Deutsche Welle, также принимавший участие в обсуждении: «То, что мы видим сейчас, и я бы хотел, чтобы никто не заблуждался на этот счет – это самое большое испытание для системы, построенной Путиным за последние 20 лет, и это испытание очень реально, оно не связано с некими воображаемыми противниками, которых администрация Путина так хорошо выдумывала все это время».

Константин Эггерт считает признаком того, что все очень серьезно, изменившуюся повестку телеканалов: «Вся та риторика, которая была важной для Кремля на протяжении последнего времени, связанная с Великой Отечественной войной и празднованием Дня победы, как и конституционные поправки, сделавшие Путина потенциально пожизненным правителем страны – все это просто исчезло: как и Украины, этого всего просто нет в новостях».

Обозреватель Deutsche Welle полагает, что ситуация с коронавирусом ясно покажет, насколько эффективна российская авторитарная система: «Пока мы наблюдаем три вещи: первое – попытка властей подать ситуацию в позитивном ключе не вызывает доверия населения, и некоторое дистанцирование от кризиса, которое продемонстрировал Путин, не было воспринято хорошо; второе – большой кризис централизованного управления, на постройку которого Путин потратил все эти годы, и теперь губернаторы чувствуют себя между молотом и наковальней; экономика – несмотря на некоторые послабления «на бумаге», сами бизнесмены говорят, что не поступает никаких практических указаний и облегчающих мер, особенно для малого и среднего бизнеса, а выплаты по кредитам не отложены».