США признали крайнюю нехватку медоборудования в больницах

06.04.2020, 14:16, Новости дня

Больницы в США испытывают острую нехватку важного медицинского оборудования, говорится в докладе генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб США.

Доклад является первой государственной оценкой того, как больницы справляются со вспышкой заболевания. Он основан на опросах руководства 324 больниц и других медучреждений, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC News.

По данным канала, руководство больниц опасаются, что не смогут огородить от коронавируса медработников, которые занимаются лечением зараженных пациентов.

Отмечается, что предоставленного правительством оборудования недостаточно. Кроме того, иногда оно было плохого качества, или его вовсе нельзя было использовать. В качестве примера приводится больница, которая получила от Федерального агентства по управлению в ЧС средства индивидуальной защиты, срок годности которых истек в 2010 году.

В то же время еще одно медучреждение получило от властей США одну тыс. масок, хотя ожидалась значительно большая партии.

Генеральный инспектор подчеркивает в своем заявлении, что больницы испытывают нехватку термометров. В связи с этим одна больница решила измерять температуру не у всех пациентов, а методом случайного отбора. Похожая ситуация возникла с наборами для диагностики коронавируса.

Руководство больниц призывает власти США посоветовать им, как лечить пациентов при таких ограниченных ресурсах.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в США превысило 321,7 тыс. человек, 9 132 человека умерли. Ситуацию с COVID-19 в США сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор. Глава Белого дома Дональд Трамп предсказал в Соединенных Штатах еще «много смертей» в ближайшее время.

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