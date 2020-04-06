Вопрос дня: Почему британцы начали поджигать вышки 5G?

06.04.2020, 14:16, Новости дня

Из-за конспирологической теории о том, что 5G-сети способствуют распространению коронавируса.

Как сообщала BBC, как минимум три вышки пострадали от поджогов в Бирмингеме, Ливерпуле и их пригородах. Попутно в интернете появились ролики с горящими объектами. Британские власти уже окрестили идеи, ставшие причиной поджогов, «опасным бредом».

Откуда взялась информация о связи 5G с вирусом

На самом деле эта теория появилась еще на заре распространения, и причина была географической – незадолго до вспышки в Ухане, где вирус возник, начали устанавливать 5G-сеть. Специалисты довольно быстро эти слухи развенчали, так что никто не придал им в итоге особого значения.

Но к концу марта, когда вирус затронул уже десятки тысяч британцев, и в том числе премьер-министра страны, местные таблоиды, похоже, решили эту теорию возродить. 24 марта издание Daily Star выпустило статью, написанную в лучших традициях плохой журналистики – автор попросту решила ограничиться одной точкой зрения, даже не подумав как-то ее проверить с помощью специалистов.

Материал назывался «Коронавирус: Есть опасения, что 5G-сети ускоряют распространение болезни». В числе источников там приводились мнения двух «активисток», одна из которых сказала, что «множество исследований подтверждают негативное воздействие радиации от электромагнитных волн на иммунную систему человека». При этом девушка не уточнила, что это за исследования.

Также автор сослалась на спорную работу ученых из Северо-восточного университета в Бостоне об электромагнитных импульсах, которыми могут обмениваться ДНК бактерий в том числе через радиоволны в AM и FM-диапазонах. Идея его состоит в том, что бактерии способны «разговаривать» друг с другом на расстоянии. На основании этого предположения участники различных групп в соцсетях каким-то образом заключили, что вирус тем самым способен либо вообще передаваться по воздуху, через высокочастотные сети передачи данных, либо как минимум «выбирать себе жертв». Но во-первых, то исследование бостонского университета было посвящено бактериям, а не вирусам, а это все же разные вещи, а во-вторых, ноги у той работы растут из теорий Люка Монтанье о «телепортации ДНК», отвергнутых научным сообществом. Монтанье, получившего Нобелевскую премию за обнаружение ВИЧ, в последние годы все чаще из-за подобных исследований называют шарлатаном.

Статья Daily Star не осталась незамеченной – вскоре на Youtube появились ролики, развивающие изложенные в ней тезисы, а в Facebook – группы, объединившие уверовавших в эту теорию. И как результат – сожженные вышки.

Как 5G влияет на здоровье

5G-сети передачи данных работают абсолютно через те же радиоволны, что и их предшественники – 3G, 4G. Кроме того, через них построена работа и телевизоров, радио, GPS и многого другого. И почему-то телевизоры и радиоприемники борцы с коронавирусом не сжигают.

Причина, вероятно, не только в новизне и «таинственности» технологии, которая, как и все новое, несколько пугает. А в ее технических характеристиках. 5G – это сеть передачи данных пятого поколения, отсюда и название – 5th Generation. Она в 20 раз быстрее 4G, позволяет подключить на тысячу больше устройств на метр, нежели ее предшественница, и обладает куда большей пропускной способностью, что позволит избежать задержек при передаче сигнала.

Но есть и минусы. 5G работает на более высоких частотах. Если у 4G диапазон – 400 Мгц–6 Ггц, то у 5G – 30–300 Ггц. Однако чем выше частота – тем короче волна. Это означает, что различных антенн и вышек для ее распространения понадобится куда больше, чем ранее. Как раз поэтому 5G сейчас создают на небольших пространствах – для больших масштабов нужно больше оборудования, которого пока нет.

Собственно, на этом этапе и возникает вопрос к 5G-сетям. А точная формулировка – насколько опасно их радиочастотное излучение. Однако такие сети продолжают лежать в диапазоне радиоволн, которые представляют собой лишь малую часть от общего числа электромагнитных волн. Радиация, исходящая от радиоволн, неионизирующая, а значит, не вредит клеткам и ДНК. В отличие от рентгена и ультрафиолета, например, частоты которых намного выше. Британское неправительственное агентство Ofcom отдельно замеряло уровень вредного излучения от 5G-вышек, и оказалось, что он в 66 раз ниже предельно допустимых значений.

При этом слухи о том, что 5G-сети могут быть вредны, тоже берутся не на пустом месте. Периодически в интернете появляется информация о последствиях для организма в виде головных болей, повреждений глаз, утомляемости и других. Все это обычно упоминается в различных исследованиях. Однако и им тоже доверять всецело не стоит. В сентябре 2019 года шведские ученые опубликовали метаработу, в которой проанализировали 94 исследования о влиянии 5G-Wi-Fi на организм. И выяснилось, что единственное, о чем можно говорить со всей определенностью – это о повышении температуры у находящихся рядом с антенной в течение длительного времени. Все остальное – повреждения глаз, клеток, возникновение опухолей – если и наблюдалось, то ни в какую систему не складывается. И более того, авторы отметили, что качество подавляющего большинства работ настолько низкое, что всерьез воспринимать озвученные в них выводы не стоит. При этом толковых исследований пока все еще крайне мало, это факт.

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