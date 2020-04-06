Минздрав установил минимальные требования к организациям-волонтерам

06.04.2020, 14:16, Новости дня

Приказ об установлении минимальных требований к организациям, помогающим в борьбе с коронавирусом, опубликован на официальном интернет–портале правовой информации.

«Дополнить приказ приложением 10 следующего содержания: минимальные требования к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19», сообщается в документе сообщается в документе на портале.

Согласно требованиям, подразделение для лечения больных коронавирусом следует размещать в отдельном здании или комплексе зданий, при отсутствии такой возможности допускается размещение в одном здании с другими медицинскими отделениями, если можно разделить потоки пациентов. Штатная численность подразделения для лечения больных коронавирусом определяется руководителем медорганизаций.

Как отмечено в приказе, в структурном подразделении медицинской организации для лечения больных коронавирусом необходимо обеспечить возможностью проведения рентгенографии органов грудной клетки, ультразвукового исследования брюшной полости, плевральной полости, сердечно-сосудистой системы, фибробронхоскопии, общего анализа крови, общего анализа мочи, а также исследования газов крови и комплексного исследования функции внешнего дыхания.

Кроме того, питание пациентов с коронавирусом рекомендуется организовать с использованием одноразовой посуды, подчёркивается в документе.

Напомним, к борьбе с коронавирусом совсем недавно присоединились представители казачества Свердловской области. Кроме того, Президент РФ Владимир Путин получил от премьера Армении Никола Пашиняна уверение в готовности помочь в борьбе с коронавирусом нового типа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.