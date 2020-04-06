Мнение: России будет хуже всех! В Штабе Навального запой и оргия!

06.04.2020, 14:15, Разное

Вот, реально, я фигею. Нет, понятно, информационная война, донаты сами себя не отработают с биткойнами и все такое – но мозги-то включать совсем не надо? Выходит чудесное, мое любимое издание newsru.com и пишет, что все – нам конец! Причем, не конец, а конечище – в России, пишут либеральные редакторы, будет даже хуже, чем во всем мире! Путин готовит страну.

Ну, ок, смотрим.

1) Это в России подали заявление на безработицу уже под 10, кажется, млн человек, но точно больше, чем за 6 лямов? Ой, это в США! Там уже клоуны пишут, что все будет хуже, чем Перл-Харбор, 9/11 и Вьетнам. Дебилы, у вас будут наши 90-е, а у вас даже дачи нет!

2) В Англии сказали, у них будет что-то типа Второй Мировой войны. Кто-нибудь в России любой кризис готов сравнить с Великой Отечественной? Фраера, у вас люди умирают от холода, потому что не могут себе отопление позволить, а в США больше 550т. бомжей – им и раньше было плохо, а теперь? И чего там с масочным режимом в городе "бородачей"? Это вам не скетч-шоу про рублевскую помойку снимать.

3) В Испании и Италии зреют ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ – людям жрать неча и денег нет. Расскажет об этом ньюс-вру-ком? Догонит и еще раз расскажет, ага, как Навальный – за чье бабло жену по ресторанам водит. Кстати, а он дочу вывез из американского чумного барака или типа молодая – может проскочит?

Я так могу до талого. Сейчас сяду писать сценарий для моего канала на Ютубе о том, как в США под угрозой урожай – а в Англии он уже под угрозой – работать некому! Гастеров выгнали, а местное население жопу напрягать не хочет. Будут доллары жрать, чо, там их скоро будет мнооого.

Нам дают 2 года на кризис. Как обычно, все эти прогнозы, а я помню, что вой либерашек что в 2008, что в 2014 – это фуфел, потому что они за свой базар гнилой не отвечают. Но уже объективно, что в ЕС, что в США – пролетело ПОКОЛЕНИЕ! Без шансов купить квартиру, выплатить кредит за образование – это крах. И не надо рассказывать, что государство там помогает – там, как в Италии – помогает русская армия, блин.

Впрочем, я за создание трудовых лагерей. Всех адепетов Навального туда и отключить Интернет – кто выплыл, станет человеком. А сейчас будем слушать вопли радости, вот уже дебилы-то, что типа России будет хуже всех. Поколение конченных и барбершопов – как оно есть.

Тьфу.

Счастья вам.