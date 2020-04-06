Ученые описали типичную жертву коронавируса

06.04.2020, 14:09, Разное

Ученые составили описание типичной жертвы коронавируса. В основном инфекция поражает 50-летних мужчин, страдающих от хронических заболеваний, отметили китайские исследователи в отчете в ATS Journals.

По словам специалистов, в зоне риска находятся лица мужского пола старше 50 лет. При наличии у них таких проблем со здоровьем, как гипертония, ишемическая болезнь сердца или диабет, в разы возрастают риски летального исхода. Почти 73% скончавшихся пациентов с коронавирусом являлись пожилыми людьми, чей средний возраст составлял 65,8 года.

Кроме того, на заражение коронавирусом могут указывать такие симптомы, как лихорадка, необычная одышка и общая усталость. До 80% пациентов на момент поступления в клинику имели низкий уровень клеток эозинофилов. Обычно их количество сокращается, если у человека имеется респираторное заболевание.