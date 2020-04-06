Полиция составила более 160 протоколов на нарушителей режима самоизоляции в Москве
06.04.2020, 14:08, Новости дня
Сотрудники московской полиции с начала принятия мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции составили более 160 протоколов об административных нарушениях в отношении нарушителей режима самоизоляции, сообщил глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин.
«Полицейскими составлено свыше 160 протоколов в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после возвращения из-за рубежа и контакта с больными», – передает ТАСС слова Васенина.
Он добавил, что цели задерживать граждан за нарушение режима самоизоляции, введенного для всех жителей Москвы, у полиции нет.
«Московская полиция не ставит перед собой цели задерживать граждан. В общественных местах сотрудники всегда проводят разъяснительную работу с лицами, не соблюдающими режим самоизоляции», – сказал Васенин.
Напомним, 1 апреля сотрудники МВД начали мероприятия по выявлению нарушителей установленных регионами ограничительных мер в связи с объявленным режимом самоизоляции.
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