 

Евросоюз не увидел проблем в сохранении санкций против РФ в условиях пандемии

06.04.2020, 14:08, Новости дня

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении РФ в условиях пандемии коронавируса, сообщил на видеобрифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

По мнению Стано, санкции «не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом», передает ТАСС.

В пятницу Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего страны «Группы двадцати» (G20) снять санкции с других государств, чтобы облегчить борьбу с пандемией коронавируса.



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