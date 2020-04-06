Мнение: Мир сломался

06.04.2020, 14:00, Разное

Написал для Ридуса – о том, чего нам ждать после всех карантинов: вала рождаемости или волны разводов.

Как подействуют все эти карантины на семейную жизнь наших сограждан в перспективе? На этот счет есть два, по сути, противоположных прогноза: одни, весело подмигивая, говорят, что через 9 месяцев после окончания парных и семейных самоизоляций (то есть аккурат к Новому Году) страну непременно ждет бум рождаемости – и у нас, помимо «детей сухого закона» (во второй половине 80-х в СССР тоже был бум рождаемости), появятся также «дети карантина» или даже «дети Ковида». Объяснение тут простое: люди у нас, мол, простые, на карантине без работы им особо делать нечего – а тут супруг рядом; будут со скуки заниматься сексом, всё развлечение! Якобы и в советские времена, когда водку запретили, людям тоже внезапно стало нечем заняться на досуге – и рождаемость вверх поперла!

Но это оптимисты. А есть и другие, ссылающиеся на куда более свежие данные из Китая, да и из ряда других стран, раньше нас начавших самоизоляцию в квартирах. Так вот они говорят, что на деле все будет гораздо хуже, и ждет нас вовсе никакой не беби-бум, а наоборот – волна разводов и расставаний! Вот, например, типичное сообщение: «В Китае отмечается резкий рост числа желающих развестись: после того, как в провинциях страны постепенно сняли карантин, юристы не успевают регистрировать заявления на расторжение брака… Еще в середине марта Daily Mail сообщали, что сразу после окончания карантина в городе Дачжоу в провинции Сычуань подали на развод 300 пар»

И это не только в Китае! О похожих настроениях внутри семейных пар говорят сейчас и повсюду в Европе. Многие психологи и семейные адвокаты прямо говорят, что вслед за медицинской эпидемией континент вполне может «накрыть» эпидемия разводов…



Двое… и Коронавирус

Но почему? Ведь подобный исход вовсе не кажется предопределенным. В конце концов, у большинства семей и просто парочек, как правило, минимум раз в год бывают отпуска на 1-2-3 недели, которые они зачастую проводят вместе, например, путешествуя или просто отдыхая на курорте; там они тоже проводят вместе массу дней подряд – но это же не приводит к разводам! Значит, дело не в том, что эти пары, как сейчас пишут разного рода «семейные специалисты», «не умеют общаться»; вот, в отпусках и на дачах они прекрасно общались. Почему же «карантинное сидение», как показывает практика, оказывается настолько фатальным для любви и семейного счастья?

Думается, опасности, которые поджидают сегодня брачные и любовные узы, связывающие людей в карантине, носят все же не банальный характер. Дело здесь не в рутинных причинах типа «люди начинают ссориться, потому что слишком часто видят друг друга». Точнее – все это только поводы, а истинные причины много глубже и печальнее; к быту, скорее всего, они и вовсе имеют минимум отношения.

Множество браков, увы, разрушит собственно коронавирус – даже в том случае, если он, слава богу, пощадит обоих супругов. Как я уже писал ранее, в этом и есть главная пакость этой глобальной пандемии: она обладает страшной силой разрушать не только в медицинском, но и в социально-психологическом смысле.

Небанальные причины ссор

Представим себе такую ситуацию: вот типовая, обычная семейная пара. Поженились по любви, в браке уже несколько лет, живут хорошо, не ссорятся, появился ребенок, всё прекрасно в том числе и с сексуальной жизнью. Удар, связанный с эпидемией и самоизоляцией, принимают поначалу стоически: запасают не только продукты, но и сериалы «впрок», готовятся «жить культурной жизнью»… И вдруг – на карантине начинают ссориться что ни день, у каждого к другому обнаруживается невесть сколько претензий, у жены истерики, у мужа приступы ярости. Откуда? Ведь все было хорошо! Неужели за пару недель можно возненавидеть друг друга?!

Причины можно искать на бытовом уровне «они не умеют общаться», а можно и подняться выше, отвлечься от собственно склок. Возможно, дело не в том, что еще недавно любимый человек «не так посмотрел» и «не то сказал»; а дело в том, что психика этих людей, да и всех нас, сегодня находится под давлением; под очень серьезным, мощным давлением. Опасность, как нам внушают со всех экранов, в буквальном смысле разлита в воздухе, и НИКТО (и мы уже сами это чувствуем) не защищен. Все вокруг для нас сегодня буквально пропитано страхом и тревогой – до такой степени, что большинство людей уже не в состоянии это ощущать, мы более-менее успешно стремимся подавить, вытеснить этот страх; и так – изо дня в день. Многие преуспевают в этом вытеснении страха – и живут дальше в четырех стенах, сознательно его почти не ощущая; но, даже вытесненная в подсознание, тревога остается, ощущение хрупкости и беззащитности прорывается (например, в снах).

Страх убивает любовь. Незаметно

А теперь – что такое «семья» для человека? Для чего люди сбиваются в пары? Секс – сильный, но далеко не единственный стимул. Второй, не менее значимый – стремление к безопасности, а также – к отдыху от забот. Допустим, в нашей гипотетической паре жена тянулась к мужу, так как считала его сильным и «как за каменной стеной», а муж подсознательно ценил жену в том числе и за то, что она «хлопотунья и отличная хозяйка, с ней всегда в доме уютно». И это в самом деле было так – в обычной жизни, при нормальном ходе вещей.

Коронавирус, однако, ломает в том числе и эти привычные психологические состояния. И вот – для поистине миллионов пар по всему миру – вдруг «обнаруживается», что… в их связи таился обман! Супруг, партнер – он не тот (не та), за которую себя столько времени удачно выдавал (-а)!

Жену, к примеру, мучает чувство потери защищенности – мучает так сильно, что она его даже перестает осознавать, на поверхности сознания остается только одно смутное ощущение – «везде что-то не то». Но что «не то»? На самом деле, если взглянуть правде в глаза – испортился весь окружающий мир, как-то поломался в своих основах; но смотреть ТАКОЙ Правде в глаза – совсем страшно и не хочется. Зато рядом постоянно, на тех же 40-50 метрах, оказывается супруг – так вот кто «виноват» в том, что «все не так»! Вот кто не умеет ни от чего защитить! Зачем он такой нужен?! «Мы же совсем чужие!»

Одновременно и муж измотан тревогой: вокруг все рушится, все его планы под угрозой, кругом опасность – но почему-то и в доме, с «красавицей-хозяюшкой-женой», не осталось уже ни покоя, ни уюта! Он в своей квартире – но где привычное чувство расслабленности, почему не оставляет напряжение? Почему прежде нежная супруга смотрит волком, как чужая? И тут супруг «догадывается», что так же неуютно и бесприютно у него в доме было всегда, просто он «не замечал». А теперь вот заметил – «она же совсем чужая!»

Самое печальное – оба супруга могут так и не осознать, что в основе их «прозрений» относительно друг друга лежат вовсе не какие-то «ужасные личные качества» партнера, что об их разводе вообще нельзя говорить как о свободном выборе. Они не поймут, что их любовь, их семью ломает Коронавирус, а точнее – тяжелейшая атмосфера страха и тревоги, в которую мы все сейчас погружены. Весь мир погружен.

Люди не могут исправить мир, который внезапно «поломался», многим невыносимо страшно даже представить, что отныне им придется жить в этом новом «поломанном» мире. Многие, сами того не осознавая, будут ломать свои семьи – просто чтобы хоть что-то сделать… и надеясь избавиться таким образом от чувства постоянной давящей тревоги. Но это будет пустая надежда.

Если уж с точки зрения психологии – то, безусловно, для решения психологических проблем беби-бум подходит гораздо лучше. Что ж, подождем и посмотрим.