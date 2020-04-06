 

Россиянин чуть не умер после обычного похода в туалет

06.04.2020, 13:55, Разное

Житель Тюмени едва не лишился жизни из-за неудачного похода в туалет. Он залез на унитаз ногами, из-за чего тот треснул. Осколки ранили мужчину в бедро, что вызвало кровотечение, сообщает Ura.ru.

Россиянин добрался до соседа, который вызвал скорую помощь. Врачи были на на месте уже через восемь минут. Оказалось, что у мужчины были глубокие раны. Медики отметили, что его жизнь удалось спасти лишь благодаря оперативному вмешательству специалистов. Пациента отвезли в больницу, он восстанавливается.



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