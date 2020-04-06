 

Xiaomi патентует новый смартфон с экраном Waterfall

06.04.2020, 13:53, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi разрабатывает новый смартфон с экраном Waterfall. Данные о патентуемом производителем устройстве недавно появились на интернет-порталах организаций интеллектуальной собственности WIPO и CNIPA.
Судя по изображениям в патентной документации, инновационный смартфон от Xiaomi будет с «водопадным» экраном. При этом рамки в верхней и нижней частях дисплея вообще отсутствуют, а сам он загибается на боковые грани. Таким образом экран полностью занимает всю фронтальную часть корпуса. Боковые части в свою очередь превращаются в дополнительную зону, в которой размещаются «органы управления» и выводится некоторая полезная информация.

Обнародованное изображение гаджета Xiaomi с Waterfall-экраном не даёт понимания относительно размещения фронтальной камеры. Возможно, разработчики «спрячут» её непосредственно под дисплеем либо же применят иное решение. Информация о предположительной дате премьеры патентуемого Xiaomi смартфона на текущий момент отсутствует.



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