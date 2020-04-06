Озвучена стоимость теста на коронавирус на дому

06.04.2020, 13:51, Новости дня

Стоимость анализа на выявление коронавируса на дому составит 1250 рублей, к этой сумме надо прибавить стоимость услуги по выезду медперсонала, сообщила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

«Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента», – передает РИА «Новости» слова Тивановой в эфире канала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает массовое тестирование всех желающих на наличие вируса COVID-19, используя разработанную в Центральном НИИ Эпидемиологии высокочувствительную тест-систему, позволяющую выявить инфекцию на ранних стадиях.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.