Путина попросили расширить список пострадавших из-за коронавируса отраслей
06.04.2020, 13:48, Новости дня
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил российского лидера Владимира Путина расширить список отраслей экономики, которые признаны наиболее пострадавшими из-за ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе Титова.
Президенту направлены предложения экстраординарных мер по регулированию экономики в кризисных условиях, передает РИА «Новости».
По мнению бизнеса, список пострадавших отраслей существенно шире определенного правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
В частности, предложено включить в список розничную и оптовую торговлю (включая деятельность торговых центров и нестационарных торговых объектов), ЖКХ и пассажирские автоперевозки, частные стоматологические услуги, центры техобслуживания автомобилей, услуги по ремонту электротехники.
Также во избежание увольнений на предприятиях Титов предлагает разрешить отправлять сотрудников в бессрочный отпуск с выплатой пособия в размере не менее одного МРОТ в месяц, субсидируемого государством. При условии сохранения предприятием рабочих мест предлагается разрешить уплачивать страховые платежи в социальные фонды в размере 15% до конца 2021 года всем организациям и индивидуальным предпринимателям.
Титов также считает важным пересмотреть бюджетные соглашения Минфина РФ с регионами, чтобы наделить их большими полномочиями в отношении налоговых льгот и привлечения дополнительного финансирования.
Кроме того, Титов попросил власти уточнить, какие предприятия могут работать в условиях карантина.
«Для этого предложено дать на уровне правительства РФ официальные разъяснения понятий непрерывно действующей организации, обслуживания на вынос, установить правила торговли товарами первой необходимости в условиях карантина», – рассказали представители Титова.
Одновременно с тем Титов предлагает разрешить работу торговой организации, если одна из групп реализуемых ею товаров является товарами первой необходимости.
«Предложено расширить практику авансирования оплаты товаров и работ по госконтрактам (до уровня 30% по контрактам с МСП). Упростить процедуру участия МСП и самозанятых в исполнении госконтрактов, снизив требования к ним», – предлагает он.
Также он предложил на период 2020 года обеспечить возможность отсрочки льготного выкупа муниципальных помещений субъектами МСП, чтобы не прерывать уже запущенные процедуры.
Кроме того, для малого и среднего бизнеса предложено провести налоговую амнистию и полностью освободить от налогов МСП на специальных режимах налогообложения как минимум на три года.
Необходимым Титов считает и запрет на взимание платы авансом за услуги инфраструктурных монополий, а также заморозку действующих энерготарифов на 2020 и 2021 годы. Он предлагает ввести рассрочку по уплате 50% от цены на электроэнергию и газ в апреле-декабре 2020 года и запретить отключения коммунальных услуг для предпринимателей до конца 2020 года.
«В качестве реакции на экономические последствия пандемии Титов предлагает приостановить введение маркировки товаров и временно не взимать оплату за проезд большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн по дорогам федерального значения (оставив обязанность грузоперевозчика отмечать маршрут в системе взимания платы), а также приостановить демонтаж нестационарных торговых объектов во всех субъектах России», – добавили в пресс-службе.
Вместе с тем, Титов просит предоставить бизнесу льготный период на год по выданным кредитам.
«С целью их стимулирования к проведению такой реструктуризации, ЦБ отменить резервирование по этим, а также всем иным видам коммерческих кредитов, выданных коммерческими банками, при условии сохранения ими процентной ставки и других условий кредита. На сегодняшний день на корреспондентских счетах в ЦБ находятся 2,6 трлн рублей, принадлежащих коммерческим банкам», – отмечается в письме.
Предложил запретить банкам ухудшать кредитную историю заемщиков при реструктуризации кредитов субъектам предпринимательства в период борьбы с пандемией коронавируса, а также запретить им требовать досрочного погашения кредитов или реализации залогов.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым утвердил перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
До этого в Кремле заявили, что мировой экономический кризис еще заявит о себе, нужно к нему готовиться, а также отметили, что продление нерабочей недели в РФ является огромной нагрузкой для экономической жизни страны.
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