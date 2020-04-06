 

Путин и Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с коронавирусом

06.04.2020, 13:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре выразили взаимный настрой на укрепление координации в борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Кроме того, Путин поздравил Нетаньяху с наступающим еврейским праздником Песах.

Разговор состоялся в понедельник по инициативе израильской стороны.

«Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с наступающим еврейским праздником Песах», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Глава МЭР рассказал об отсрочке платежей за аренду для бизнеса

13.03 / В Греции отменили эстафету Олимпийского огня

19.02 / Совладелец АТБ, миллиардер Буткевич: Люди Януковича предлагали мне продать бизнес. После этого пришлось усиливать охрану

22.03 / Белоусов назвал ответственных за падение цен на нефть

18.03 / США ввели новые санкции в связи с Ираном

06.03 / У Тинькова диагностировали лейкимию

04.04 / У биатлонистки Анастасии Халиуллиной подтвердился COVID-19

16.03 / «Аэрофлот» заявил о приостановке рейсов в ряд европейских городов

07.02 / UGF раскрыла доходы семьи премьера Мишустина

13.03 / Минспорта создал штаб по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска