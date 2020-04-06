Путин и Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с коронавирусом

06.04.2020, 13:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре выразили взаимный настрой на укрепление координации в борьбе с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции», – передает ТАСС сообщение Кремля.

Кроме того, Путин поздравил Нетаньяху с наступающим еврейским праздником Песах.

Разговор состоялся в понедельник по инициативе израильской стороны.

«Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху с наступающим еврейским праздником Песах», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.