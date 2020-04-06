“Бой с Герлс”: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают новое юмористическое шоу

06.04.2020, 13:35, Разное

Отныне по четвергам на телеканале “Пятница!” будет выходить новое юмористическое и провокационное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы “Бой с Герлс”, построенное на вечном конфликте – кто круче, мужчины или женщины. В гости к телеведущим, для которых этот проект, кстати, стал первым совместным, придут их знаменитые друзья: Елена Темникова, Ян Гэ, Мигель, Лукерья Ильяшенко, IOWA, DAVA, Юлия Топольницкая, Саша ST, Анна Седокова, Zivert и другие. Они разделятся на команды по половому признаку и будут проходить веселые испытания. Насколько они будут веселыми, можно частично оценить по первым кадрам со съемок, а в полной мере – уже 9 апреля.

Ян Гэ, Екатерина Варнава и Александр Гудков

Ничего подобного на российском телевидении еще не было, – отмечает Екатерина Варнава. – Это не просто зрелищное, драйвовое, энергичное и современное шоу, это шоу об отношениях между мужчинами и женщинами. Извечный вопрос, но абсолютно по-новому представленный. Битва не в понимании тяжелого события, а противостояние в веселой и непринужденной атмосфере. Удивительно, что это шоу раскрывает людей на 100%. Даже те гости, которые изначально скептически относились и не хотели участвовать в половине конкурсов, уже во время съемок говорили: “Я хочу, я пойду!”. Никого во время съемок уговаривать не приходилось, наоборот, приходилось отговаривать, потому что одни и те же люди не могут участвовать в конкурсах. Практически каждый артист, который участвовал в этой программе, нас с Сашей удивил.

С Марией Миногаровой и Еленой Темниковой

Когда мне сказали, что это шоу будет вести Варнава, я сразу согласился, не думая о последствиях, – добавляет Александр Гудков. – С Варнавой я готов и в огонь, и в воду, и в болото и в муравейник нырнуть. На площадке, может, мы были и соперниками, но в жизни остаемся верными друзьями. Формат “Бой с герлс” знаком всем с детства, с яслей, мальчики всегда сражаются с девочками, и, как показал съемочный процесс, этот вечный конфликт до сих пор не исчерпан. Наш проект – это час абсолютной беззаботности, час, который зрители проведут в развлекательном облаке, позабыв о проблемах за окном.

С Юлией Топольницкой и Игорем Чеховым