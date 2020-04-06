Эксперт дала 5 советов родителям по упрощению домашнего обучения

06.04.2020, 13:30, Разное

В Сети появились возмущенные письма родителей, жалующихся на трудности совмещения собственной удаленной работы и домашнего обучения детей на карантине. Пять советов эксперта помогут устранить некоторые проблемы.

Для организации процесса Лиза Рейнхаймер, прежде всего, рекомендует составить график учебы с обязательными перерывами для отдыха. Возможно, он будет совпадать со школьным режимом, что впоследствии даст возможность ребенку спокойно вернуться к учебному процессу. К сожалению, навык самостоятельной работы выработан далеко не у всех детей, но он жизненно необходим. Условия изоляции позволят запустить процесс его формирования.

Крайне важную роль выполняет в данном случае мотивация. Ориентация на успех, возможность преодоления трудностей поднимет настроение ребят любого возраста. Ведь не секрет, что дети также тяжело переживают сложившуюся ситуацию и остро реагируют не только на возникшие ограничения, но и на поведение родителей.

Не стоит чрезмерно опекать ученика, а все нерешенные задачи или непонятные моменты нужно разобрать в специально отведенное время, например, после обеда. Закрытая дверь подсказывает родителям, что ребенку необходима тишина и личное пространство, а все это нужно соблюдать. Периодический контроль поможет избежать конфликтов, а разумная строгость без каких-либо запретов и наказаний сохранит в непростое время психическое здоровье детей.