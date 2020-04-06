Goblin рекомендовал к просмотру новый российский боевик «Шугалей»

06.04.2020, 13:30, Разное

В Сети появилась новая рекомендация от известного знатока кино Goblin (Дмитрий Пучков). Знаменитый блогер и актер дубляжа опубликовал на личном портале oper.ru трейлер кинофильма «Шугалей» в разделе «Goblin рекомендует».

Дмитрий Пучков в мире кино известен уже давно. Он покорил сердца зрителей, пародируя переводы популярных кинолент, а также выпуская локализации игр.

Сегодня знаменитый блогер рекомендует к просмотру новый российский боевик, выход которого состоится уже в этом месяце. Сюжет кинокартины основан на реальных событиях. Российские исследователи отправляются в Ливию для проведения социологических исследований – в североафриканской стране напряженная политическая ситуация. В ходе работы они обнаруживают секретные данные, после чего группировка террористов похищает социологов и отправляет в ливийскую тюрьму. Кто испугался обнародования данных, и смогут ли россияне найти выход из опасного положения? Ответы на эти вопросы мы узнаем уже в апреле.

Как было упомянуто, фильм основан на реальных событиях. В мае прошлого года российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана взяли в плен террористические бандформирования, подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии. Стоит отметить, что российские социологи приехали в североафриканскую страну по приглашению властей. На данный момент без официального обвинения россиян удерживают в ливийской тюрьме «Митига» уже более 10 месяцев.

На защиту россиян встал Александр Малькевич, глава Фонда защиты национальных ценностей, он организовал одиночные пикеты у ливийского посольства. В акции приняли участие правозащитники, политики и простые граждане.

«Строго говоря, такое может случиться с каждым из нас: бандиты любого могут захватить в плен, взять в заложники – и что тогда? Ответы на эти вопросы есть. Сейчас завершаются съемки фильма «Шугалей». Он расскажет о том, над чем работали наши ребята в Ливии – и какой ценой они расплачиваются за знание правды», – написал Малькевич в своем Telegram-канале.