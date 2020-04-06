Начались продажи ноутбуков RedmiBook 14 Ryzen Edition за 465 долларов

06.04.2020, 13:30, Разное

Как известно, дебютный показ серии ноутбуков RedmiBook 14 Ryzen Edition состоялся еще осенью 2019 года. Впрочем, продажи начнутся лишь через 3 дня. К примеру, в Китае устройства уже доступны для покупки в сервисе JD.com за 465 долларов (базовая вариация).

Стоит отметить, что RedmiBook 14 Ryzen Edition является полным аналогом версии RedmiBook 14, однако новинки оснащены процессорами AMD Ryzen 5 3500U или Ryzen 7 3700U. Количество оперативной памяти в зависимости от модификации составит 8 или 16 Гб. В качестве дискового накопителя установлен SSD объемом 512 Гб. Что касается дисплея, то здесь разработчики остановились на 14-дюймовых экранах с Full HD разрешением.

Цена девайсов относительно невысокая: стандартная версия ноутбука с более слабым процессором Ryzen 5 3500U и 8 Гб оперативной памяти обойдется покупателю примерно в 465 долларов. Самое дорогое решение будет стоить уже 530 долларов: речь идёт о модели с Ryzen 7 3700U и 16 Гб «оперативки».