Скандалы: Пандемия дошла до тигров

06.04.2020, 13:25, Разное

В нью-йоркском зоопарке обнаружили первый известный в мире случай коронавируса у животных

Первый известный в мире случай инфицирования тигра коронавирусом зарегистрировали в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США подтвердила SARS-CoV-2 у четырехлетней самки малайского тигра по кличке Надя, сообщили в Обществе охраны природы (WCS), которое управляет зоопарком. Животное протестировали после того, как у него появился сухой кашель. Первые симптомы у тигрицы появились 27 марта. Зоопарк Бронкса закрыт для посещения с 16 марта. Такие же симптомы обнаружились у сестры Нади Азул, двух амурских тигров и трех африканских львов. У заболевших зверей снизился аппетит, но в целом их состояние удовлетворительное. Ожидается, что животные поправятся, они находятся под присмотром ветеринаров.

В сообщении говорится, что Надя заразилась от работника зоопарка, который за ней ухаживал, причем у него никаких признаков болезни не отмечалось. Еще у одного амурского тигра — соседа заразившейся тигрицы — никаких симптомов не обнаружено. Специалисты также протестировали других кошек в зоопарке — самца малайского тигра, двух амурских тигров, леопардов, гепардов, снежных барсов, пум и сервалов и пришли к выводу, что все они здоровы.

Для всего персонала, который ухаживает за представителями семейства кошачьих в четырех зоопарках WCS, приняты профилактические меры для предотвращения дальнейшего заражения. В Службе инспекции здоровья животных и растений при Минсельхозе США отметили, что в стране не представлено каких-либо доказательств заражения человека коронавирусом от животных, в том числе домашних. Однако в ведомстве попросили заболевших коронавирусом ограничить контакт с домашними питомцами.

Согласно исследованию ученых Харбинского ветеринарного научно-исследовательского института, кошки восприимчивы к COVID-19, отмечает РИА «Новости». Представитель антикризисного штаба Бельгии по борьбе с распространением коронавируса в конце марта заявил, что в стране был зафиксирован случай передачи коронавируса от хозяина к кошке. Еще один случай заболевания коронавирусом был обнаружен у кошки в Гонконге, хозяин животного также был госпитализирован с COVID-19.

В исследовании китайских ученых, опубликованном на портале bioRxiv и пока не подтвержденном независимыми специалистами, говорится, что кошки смогли заразиться коронавирусом в лабораторных условиях. Также имеются признаки того, что зараженное животное передало вирус здоровой кошке воздушно-капельным путем. При этом в организме собак вирус приживался плохо, а в организме свиней, кур и уток он вообще не был обнаружен.

Исследование не является доказательством того, что кошки могут заражать людей, отмечает InoPressa в переводе статьи Der Spiegel об этой работе. Ее результаты основываются на лабораторных экспериментах, в которых животных специально заражали большой дозой вируса. Это не соответствует пути передачи вируса в реальной жизни, подчеркнула вирусолог из Университета штата Огайо Линда Сайф в интервью научному журналу Nature. По ее словам, нет доказательств того, что концентрации вируса достаточно для того, чтобы кошки заражали людей.